Special Olympics-Teilnehmer geehrt

Große Erfolge gehören gefeiert - 13 Medaillen haben die Salzburger Special Olympics-Teilnehmer vor einem Monat in Graz und Schladming geholt. Am Donnerstag wurden sie in der Orangerie des Schlosses Hellbrunn geehrt.

Vier Mal Gold, sieben Mal Silber und zwei Mal Bronze - insgesamt 13 Medaillen haben Salzburgs Sportler bei den Special Olympics World Winter Games gewonnen. Stadt und Land haben sie Donnerstagnachmittag empfangen und geehrt. Das seien Momente, die stolz machen, sagte Österreichs Special Olympics Sportler des Jahres, Manuel Auer. „Es ist super, dass so viele Leute gekommen sind“. Die Medaillen werden zuhause aufgehängt, sagte Auer.

Wertvolle Erfahrungen für Sportler und Betreuer

Zehn Tage lang haben die Sportler mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung in der Steiermark um Medaillen gekämpft. Auch abseits der Sportstätten sammelten die Athleten erfolgreiche Erfahrungen, sagte Norbert Planitzer, der Obmann von Special Olympics Salzburg. „Die World Games waren ein großer Erfolg. Wir haben fast für jeden Salzburger Athleten eine Medaille mitnachhause genommen.“ Natürlich gehe es auch um das Drumherum - „man tauscht die Pins, das ist eine ganz große Tradition bei Special Olympics“, erklärte Planitzer. Im Großen und Ganzen sei es eine ganz tolle Erfahrung gewesen.

Die nächsten Special Olympics World Games - in diesem Fall dann die Sommerspiele - gehen in zwei Jahren in Abu Dhabi über die Bühne.

