Verzögerungen im Osterreiseverkehr erwartet

Verkehrsclubs und die Polizei erwarten zu Ostern vor allem im Reiseverkehr längere Verzögerungen. Denn das Feiertagswochenende nutzen viele zu einem Kurzurlaub an der Adria - das wird man auf der Tauernautobahn spüren.

Die Höhepunkte des Reiseverkehrs dürften Montag und Dienstag werden. Am Wochenende rechnen Polizei und Automobilclubs zwar mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, aber nicht mit größeren Staus. Denn durch die Osterferien laufe die Anreise in Richtung Süden schon die ganze Woche, heißt es vom ÖAMTC.

Längere Wartezeiten an der Grenze

Problem könnte aber die Rückreise werden. Im Vorjahr habe der Stau am Ostermontag sogar schon im Lauf des Vormittags begonnen, betonte der ÖAMTC. Der Autofahrerclub rechnete mit einer bis eineinhalb Stunden Wartezeit vor dem Nadelöhr - der Grenzkontrollstelle auf dem Walserberg an der Autobahn Richtung Deutschland. Dort ist trotz des Reisewochenendes kein außergewöhnlicher Personaleinsatz vorgesehen. Man werde kontrollieren wie immer, sagte die deutsche Bundespolizei auf Anfrage. Mit Stau durch den Urlauberverkehr rechnen auch die deutschen Grenzpolizisten.

Shoppingtag für deutsche Nachbarn

Im Salzburger Stadtgebiet werden am Freitag dagegen keine größeren Verzögerungen erwartet. Zwar ist in Deutschland Feiertag - und damit ist auch zusätzlicher Einkaufsverkehr zu erwarten. Doch da gleichzeitig auf Grund der Schulferien der Berufsverkehr in der Stadt deutlich reduziert sei, erwartete die Polizei keine größeren Probleme.