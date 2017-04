Ultraschall im Kampf gegen Varoamilbe

Im Kampf gegen die Varoamildbe setzen Salzburger Imker jetzt auf eine neue Ultraschalltechnik. Das Bienensterben sei mittlerweile besorgniserregend, sind sich die Imker einig.

So manche Waldidylle trügt: Das schlechte Wetter des Sommers 2016, der kalte Winter und - vor allem - die Varroamilbe haben den Bienenvölkern stark zugesetzt. Manche Völker haben gar nicht überlebt.

Salzburger Imker versuchen nun, der Varroamilbe auch per Ultraschallgerät Herr zu werden - und zwar zusätzlich zu den klassischen Bekämpfungsmethoden wie etwa Ameisensäure, schildert Imker Markus Palfinger. „Das Schallgerät hängt an einer Batterie. Man gibt es in einen Bienenstock und das Gerät arbeitet mit 14.000 Kiloherz und 90 Dezibel. Das verträgt die Varoamilbe nicht und sie wird ganz wirr und kann sich nicht mehr verbreiten, bis sie schließlich verendet und aus dem Bienenstock herausfällt.“

Gerät bleibt 30 Tage lang im Bienenstock

Der Ultraschall wirkt bis in die Brut hinein, einen Bereich, der auch für Imker nicht oder nur schwer einsehbar ist. Durch die neue Technik kommen Jungbienen nun wieder gesund zur Welt und das Bienenvolk überlebt. Zudem sind die Ultraschallwellen für die Bienen völlig ungefährlich.

Das Gerät bleibt rund 30 Tage lang im Bienstock und zeige guten Erfolg, betont Markus Palfinger. „Ich selbst habe derzeit zwei Geräte im Einsatz und der Erfolg ist super. Bei einem Gerät sind rund 140 Milben abgestorben. Hätte ich hingegen nichts unternommen, dann hätte ich wohl im Juli keine Bienen mehr.“

„Schon drei Mal mehr Milben vernichtet als sonst“

Durch die Ultraschalltechnik habe er bisher schon drei mal mehr Milben vernichten können als sonst, betont Palfinger. Das Gerät kostet rund 50 Euro, bis Ende des Jahres soll die erste Testphase abgeschlossen sein.

