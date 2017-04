Salzburger BVB-Fan: „Im Stadion nichts gemerkt“

Der Sprengstoffanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund hat am Dienstag die Sportwelt erschüttert. Unter den Fans, die im Stadion vergeblich auf das Champions League-Spiel gegen Monaco warteten, war auch ein Salzburger.

Der Salzburger Fußballfan Thomas Eder war mit einem Freund extra nach Dortmund gefahren, um sich die Champions League-Viertelfinalbegegnung zwischen Borussia Dortmund und dem AS Monaco anzuschauen. Die beiden blieben auch nach der Absage, beziehungsweise Verschiebung des Spiels auf Mittwoch in Deutschland. Am Tag danach ist die Stimmung nach wie vor gedrückt, sagt Eder: „Wir sind noch im Hotel, und keiner weiß so wirklich, was er zu der ganzen Sache sagen soll.“

APA/dpa/Bernd Thissen

„Plötzlich war die Stimmung am Tiefpunkt“

Thomas Eder und sein Freund waren am Dienstag zum Zeitpunkt des Anschlags auf den BVB-Bus bereits im Stadion: „Es hat dann irgendwann einmal geheißen, dass etwas mit dem Mannschaftsbus passiert ist. Keiner wusste zunächst, was genau. Es gab dann immer Stadiondurchsagen, wo zunächst gesagt wurde, dass der Bus mit Steinen beworfen worden ist und eine Person leicht verletzt wurde.“

Später sei dann durchgesagt worden, dass es Explosionen gegeben habe und dabei auch ein Spieler verletzt worden sei: „Da haben wir uns dann gedacht, dass das Spiel wahrscheinlich abgesagt wird. Plötzlich war die Stimmung am Tiefpunkt, und es war total ruhig, keiner hat mehr geredet. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich einmal an so einem Ereignis so nah dran sein würde.“ Vom Anschlag selbst, der sich ja einige Kilometer vom Stadion entfernt ereignete, bekamen die beiden aber natürlich nichts mit.

„Wir lassen uns das nicht kaputt machen“

Das Spiel zwischen Dortmund und AS Monaco wird nun bereits Mittwochabend nachgeholt. Nach dem Vorfall vom Dienstag gehe man aber mit einem anderen Gefühl in das Stadion, sagt Thomas Eder: „Wir haben uns gestern so auf dieses Spiel gefreut, und es war wirklich etwas ganz besonderes, da nach Dortmund zu fahren. Natürlich hat das jetzt einen Beigeschmack, aber wir sind hierhergekommen um den BVB zu sehen, und das lassen wir uns sicher nicht kaputt machen.“

