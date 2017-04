Versuchte Entführung: Verdächtiger in U-Haft

Zwei Fälle von versuchter Entführung in der Stadt Salzburg stehen nun doch vor der Klärung. Vor etwas mehr als einer Woche war ein Verdächtiger gefasst, danach aber wieder freigelassen worden. Nun sitzt er doch in U-Haft.

Ein Mann hatte in der Nähe vom Kongresshaus versucht, eine junge Frau in sein Auto zu zerren. Eine zufällig anwesende Zeugin hatte von dem Vorfall sogar Fotos gemacht. Der Verdächtige wurde kurze Zeit später gefasst aber gleich wieder auf freien Fuß gesetzt. Jetzt ordnete das Landesgericht aber doch die Untersuchungshaft an. Denn der Verdächtige kommt noch für einen zweiten Entführungsversuch als Täter in Frage.

Verdächtiger bei Gegenüberstellung identifiziert

In dem Fall hängt viel von den Aussagen der beiden Opfer ab. Bei dem Vorfall in der Ernest-Thun-Straße handelte es sich um eine 27-jährige Taiwanesin, bei einem ganz ähnlichen Angriff in der Sterneckstraße war eine 21-jährige Deutsche das Ziel. Auf vorgelegten Fotos hatten die beiden den Verdächtigen zunächst nicht identifizieren können, weshalb der 27-jährige Rumäne wieder freigelassen worden war.

Bei einer persönlichen Gegenüberstellung waren sich die Frauen dann aber doch sicher. Und auch die Aussagen des Verdächtigen selbst passen ins Bild, sagt Staatsanwältin Barbara Fischer: „Der Beschuldigte hat bei der Polizei zugegeben, dass er von einer Frau Geld wollte, um tanken und wieder nach Hause fahren zu können.“

Taiwanesin schwer verletzt

Der Mann sitzt jetzt wegen versuchten Raubes, versuchter Freiheitsentziehung und versuchter Nötigung in U-Haft. Bis zu einem möglichen Prozess müssen aber noch Spuren ausgewertet werden, unter anderem an einem der beiden Opfer. Die 27-jährige Taiwanesin soll schwere Verletzungen erlitten haben, nachdem sie der Verdächtige zu Boden gestoßen, geschlagen und gewürgt hatte.

