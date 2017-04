Zweiter Lostag für Skigebiet Gaißau

Geht das Skigebiet Gaißau-Hintersee (Flachgau) in Konkurs oder geht der Betrieb weiter? Das soll Mittwochmittag endgültig in der Gläubigerversammlung entschieden werden. Im zweiten Versuch soll es zu einer Einigung kommen.

Einigen sich die Beteiligten, dann geht es mit dem chinesischen Haupteigentümer weiter, einigen sie sich nicht, dann wird wohl Zahlungsunfähigkeit angemeldet. 1,8 Millionen Euro beträgt der Schuldenstand der Gaißauer Bergbahnen. 30 Prozent ihres Geldes würden die 90 Geldgeber zurückbekommen, wenn sie den Fortführungsplänen zustimmen.

Interesse an Fortführung signalisiert

Dazu gehören auch die Bundesforste und Raiffeisen. Die stimmten zuletzt dieser Quote nicht zu und forderten detaillierte Pläne, wie es mit der Gaißau weitergehen soll. Sie bekamen diese Pläne jetzt auch und prüften sie in den vergangenen Tagen - ob sie sie gutheißen, wird sich zeigen.

Bundesforste und Raiffeisen signalisierten aber doch Interesse daran, dass es in der Gaißau weitergeht. Allerdings war die 30-Prozent-Quote auch einigen anderen Gläubigern zu wenig, und so war die letzte Gläubigerversammlung vor knapp 14 Tagen ohne Einigung gescheitert.

Chinesen wollen nur bei Zustimmung investieren

Würde es hingegen zum Konkurs kommen, könnten im dramatischsten Fall alle Lifte abgebaut und die Skipisten wieder aufgeforstet werden. Der chinesische Haupteigentümer, dem 75 Prozent des Unternehmens gehören, hat aber angeblich schon umfassende Beschneiungspläne.

Zur letzten Versammlung war er allerdings nicht erschienen und hatte nur seinen Anwalt geschickt. Er will nur dann weiter in das Skigebiet investieren, wenn die Gläubiger der Quote zustimmen.

