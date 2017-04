Fahrwerk eingeknickt: Technischer Defekt?

Nach dem Zwischenfall mit einem Privatjet am Salzburger Flughafen am Dienstag dauern die Arbeiten der Flugunfallkommission noch an. Das Fahrwerk der Maschine des Typs „Gulfstream G4“ wird im Hangar zerlegt.

Vom Zerlegen des Fahrwerks im Hangar erhoffen sich die Ermittler Aufschlüsse zur Unfallursache, sagt Johannes Woldrich von der Flugunfallkommission aus Wien. Mittlerweile sind auch Einzelheiten des Zwischenfalls bekannt.

ORF

Pilot kehrte vorschriftsmäßig zum Flughafen zurück

Das Fahrwerk hatte sich nach dem Abheben des Flugzeugs Dienstagvormittag vom Salzburger Flughafen nicht mehr einfahren lassen. Wie es Vorschrift ist, kehrte der Pilot auf den Flughafen zurück. In der Parkposition knickte das Bugfahrwerk dann ein. Die Flugunfallkommission vermutet als Unfallursache einen technischen Defekt.

Link: