Neuer Start- und Zielbereich für Marathon

Zahlreiche Neuerungen für Sportler und Zuschauer bringt der Salzburg Marathon 2017 vom 5. bis 7. Mai. So wurde etwa der Start- und Zielbereich der 42,195 Kilometer langen Strecke auf den Mirabellplatz verlegt.

Die Streckenführung selbst ist auch in diesem Jahr ident mit jener der vergangenen Jahre, Start und Ziel sind 2017 aber erstmals in der Rainerstraße, also dort wo 2006 auch die Rad-WM entschieden wurde, sagt Marathon-Veranstalter Johannes Langer: „Der Mirabellplatz ist natürlich ein komplett anderer Platz als der Residenzplatz und ist ganz anders zu bespielen. Das ist natürlich eine ganz spannende Herausforderung für uns als Veranstalter.“

Für die Teilnehmer bringe das allerdings eine kompakte Veranstaltung, ergänzt Langer: „Mit der Sport-Mall im Kongresshaus, mit dem Kurgarten und dem Schloss Mirabell haben wir einfach ein paar Möglichkeiten, die ein ganz anderes Ambiente erwarten lassen, als wir es bisher gehabt haben. Das eröffnet einige schöne neue Möglichkeiten.“

Für jeden die richtige Laufstrecke

Der Salzburg Marathon 2017 ist aber viel mehr als nur der Klassiker am Sonntag. Der Kurgarten wird drei Tage lang zum sportlichen Herz der Stadt. Salzburgs Verbände und Vereine präsentieren am Samstag ihre Sportarten, dazu gibt es mit der Sport-Mall eine Sportmesse im Kongresshaus.

Außerdem hat Johannes Langer für jeden, der laufen will und kann, die passende Strecke: „Unter dem Titel ‚Get active‘ geht es am Freitag mit einem 5-Kilometer-Lauf nach der Arbeit los, so als Überleitung von der Arbeitswoche in das Marathon-Wochenende. Anschließend gibt es dann noch ein Konzert, das auch jüngere Sportlerinnen und Sportler ansprechen soll. Der Samstag steht ganz klar im Fokus der Jugend, mit dem Junior Marathon, wo wir wieder viele begeisterte Kinder und Jugendliche erwarten.“

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der sportlichen Leistungen. Um 8.45 Uhr wird der 10km City-Run gestartet, eine viertel Stunde später werden dann die Marathonläufer auf herausfordernde zwei Runden über je 21 Kilometer losgelassen.

