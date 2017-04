Familie bei Verkehrsunfall verletzt

Montagabend sind bei einem Verkehrsunfall in Salzburg-Aigen ein Vater, die Mutter und deren zweijährige Tochter verletzt worden. Ein Autofahrer versuchte sein Fahrzeug an einer Kreuzung zu wenden, dabei übersah er den Pkw des Familienvaters.

Der 23-Jährige war gerade dabei sein Fahrzeug an einer Kreuzung in der Aignerstraße zu wenden, währenddessen fuhr der 28-jährige Familienvater mit seinem Pkw in die Kreuzung ein. Der Vater wich dem 23-jährigen Lenker aus, kam dabei von der Straße ab und prallte gegen eine Ampel. Die Mutter, der Vater und die zweijährige Tochter wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Fahrzeuginsassen wurden in das Landeskrankenhaus und Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.