Brand in Hallein: Mutter und Söhne gerettet

In Hallein (Tennengau) ist Montagvormittag bei einem Brand eine Mutter mit ihren beiden Kindern verletzt worden. Das Feuer brach in einem landwirtschaftlichen Gebäude an der Dürrnberg Landesstraße aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Hallein hatte den Brand zwar rasch unter Kontrolle, musste die Mutter mit ihren beiden Kindern aber wegen der dichten Rauchschwaden in Sicherheit bringen. Wegen der Gefahr weiterer Glutnester deckten die Einsatzkräfte das Dach des betroffenen landwirtschaftlichen Gebäudes komplett ab. Die 37-jährige Frau und die zehn und zwölf Jahre alten Söhne wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Hallein gebracht. Die Brandursache stand Montagmittag noch nicht fest.