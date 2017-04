Weniger Asylanträge: Unterkünfte sollen bleiben

Obwohl die Zahl der Asylanträge in Salzburg massiv zurückgeht wollen Bund und Länder die bisherigen Flüchtlingsunterkünfte beibehalten. Dazu soll nun auch ein Landesgesetz verlängert werden, das etwa niedrigere Baustandards erlaubt.

Um mehr als 60 Prozent ging die Zahl der Asyl-Anträge in den ersten Monaten des heurigen Jahres zurück. Die Behörden aber bleiben vorsichtig, um für eine neue Flüchtlingswelle gewappnet zu sein. Der Bund bat zuletzt die Länder auch, 15 - 20 Prozent mehr Plätze bereit zu halten, als aktuell nötig sind.

Provisorische Bauten müssten abgerissen werden

Deshalb soll der Landtag das Flüchtlings-Unterkünftegesetz verlängern. Es stammt aus dem Jahr 2015 und wäre heuer im Sommer ausgelaufen - es ist aber die Basis für die Asyl-Holzhäuser, die etwa in Seekirchen (Flachgau) und der Salzburger Alpenstraße stehen.

Das Gesetz ermöglicht nämlich, solche Häuser sehr rasch aufzubauen, ohne viele Bewilligungen, nur mit Mindeststandards und zur Not auch im Grünland. Mit diesen Möglichkeiten wurden die Holzbauten errichtet, sie müssten abgerissen werden wenn das Gesetz auslaufen würde, heißt es vom Land.

ORF

Viele freie Plätze in Asylwerber-Unterkünften

Freie Asylwerber-Plätze sind in Salzburg im Moment jedenfalls ohnehin kein Problem. In Abtenau steht eine Unterkunft für 120 Menschen nach wie vor leer, sie kostet 25.000 Euro Miete pro Monat. Die großen Quartiere in Thalgau und Kasern (beide Flachgau) hingegen sind laut Asyl-Landesrätin Martina Berthold (Grüne) gut ausgelastet, sie kosten gemeinsam 45.000 Euro Miete pro Monat.

Auch der Bund hätte noch Reserven in Salzburg: Er betreibt die Unterkünfte im ehemaligen Hotel Kobenzl, dort sind von 160 Plätzen aktuell 30 frei. In der früheren Porsche Informatik in Bergheim leben derzeit 100 Menschen, Platz wäre für 250, im Krisenfall sogar für 450.

