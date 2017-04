Radfahrer in Tunnel frontal zusammengestoßen

In der Nähe von St. Gilgen (Flachgau) sind bei einem Frontalzusammenstoß zwei Radfahrer verletzt worden. Zu der Kollision kam es im Kienbergwand-Fahrradtunnel zwischen St. Gilgen und Unterach am Attersee.

Ein 47-Jähriger aus der Stadt Salzburg fuhr mit seinem Rennrad am Sonntagnachmittag durch den Tunnel in Richtung Unterach als ihm in einer unübersichtlichen Kurve kurz vor Ende des Tunnels zwei andere Radler entgegenkamen.

Beide Radfahrer mussten ins Krankenhaus

Trotz einer sofortigen Notbremsung und einem Ausweichmanöver prallte der Salzburger frontal mit einem 50-jährigen Oberösterreicher zusammen. Beide Radfahrer stürzten und zogen sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich Kopf, Schulter und Rücken zu.

Der 47-jährige Salzburger wurde vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht, der Oberösterreicher fuhr selbst in das Krankenhaus nach Vöcklabruck.

