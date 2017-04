„Sieg Heil“-Rufe am Untersberg: Zwölf Anzeigen

Wegen „Sieg Heil“-Rufen und Posierens mit dem „Deutschen Gruß“ auf dem Untersberg bei Grödig (Flachgau) ist am Samstag eine zwölfköpfige Gruppe aus Deutschland wegen des Verdachts der Wiederbetätigung angezeigt worden.

Die zwölfköpfige Gruppe war am Freitag angereist und hatte sich in einer Frühstückspension einquartiert. Bereits Samstagvormittag alarmierte dann eine Angestellte der Pension wegen der Besucher die Polizei. Denn beim Abräumen des Geschirrs von den Gästetischen hatte sie mehrere mit Hakenkreuzen beklebte Bierdeckel gefunden.

Mit „Deutschem Gruß“ für Fotos posiert

Samstag am frühen Nachmittag fiel die Gruppe dann im Bereich der Skiabfahrt in Grödig-Fürstenbrunn zwei Wanderern auf: Das Pärchen hatte nämlich gegen 14.00 Uhr beobachtet, wie acht Männer und Frauen einer Gruppe mit „Deutschem Gruß“ für Fotos im Wald posierten und „Sieg Heil“ schrien. Das Pärchen meldete das ebenfalls bei der Polizei.

ORF

Die Beamten stellten schnell fest, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Gruppe handelte. Die Polizisten konnten den Fotografen - einen 53-jährigen Deutschen - und seine 65-jährige Bekannte in der Pension ausforschen und zu den Vorfällen befragen. Die beiden bestritten die Vorwürfe vehement. Auch sechs weitere Befragte wiesen die Anschuldigungen von sich.

Die Gruppe reiste Sonntagfrüh wieder nach Deutschland ab. Dennoch wurden alle zwölf Personen bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen des Verdachts der Wiederbetätigung angezeigt. Laut Polizei wird es noch weitere Ermittlungen geben.

Berg als Anziehungspunkt für rechte Esoteriker

Der Untersberg bei Grödig ist schon seit mehr als 100 Jahren ein Anziehungspunkt für rechte Esoteriker: Der Sage nach soll ja Kaiser Karl in dem Berg auf eine Endzeitschlacht warten.

Der populäre völkische Schriftsteller Guido von List verkündete so beispielsweise schon 1908 das Anbrechen der „Morgen-Götter-Dämmerung des arischen Geistes“ vom Untersberg aus, den „Auszug des Wiedergeborenen“. Und der deutsche Verschwörungstheoretiker Jan van Helsing sah 1993 den Untersberg als jenen Ort, an dem ein „Erweckungstrahl“ die Landeposition für Nazi-Ufos signalisiert, was im Weiteren zur Errichtung eines „deutschen Lichtreichs“ führen soll.

Link: