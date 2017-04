Moped-Verfolgungsjagd über belebte Lokalmeile

Zwei Jugendliche auf Mopeds haben sich Samstagabend mit einer Polizei-Zivilstreife eine Verfolgungsjagd über eine belebte Lokalmeile in der Salzburger Altstadt geliefert. Verletzt wurde niemand. Die beiden konnten später gefasst werden.

Die beiden Jugendlichen auf ihren Mopeds waren der Zivilstreife am Salzachkai aufgefallen, weil sie zu schnell fuhren und kein Licht eingeschaltet hatten. Als die Beamten die beiden anhalten wollten, stiegen die Jugendlichen aber aufs Gas und rasten in Richtung der belebten Lokale am Anton-Neumayr-Platz davon.

Durch Menschenmenge geflüchtet

Die Jugendlichen fuhren über den Platz, und dann gegen die Einbahn durch die Münzgasse. Dort konnte die Polizeistreife sie überholen. Doch die Jugendlichen fuhren weiter - gegen die Einbahn durch die Gstättengasse. Dort wichen sie wegen Platzmangels auch auf den Gehsteig aus, obwohl dort viele Nachtschwärmer unterwegs waren. Die beiden rasten dann schließlich knapp an einem Gastgarten vorbei und konnten durch die Griesgasse flüchten, weil ihnen die Zivilstreife nicht mehr folgen konnte.

Die Beamten forschten die beiden Jugendlichen - 16 und 17 Jahre alt - aber im Lauf der Nacht noch aus. Wie sich herausstellte, waren ihre Mopeds nicht zum Verkehr zugelassen, die Kennzeichen waren gestohlen. Die beiden werden jetzt wegen mehrerer Delikte angezeigt - der 16-Jährige auch wegen Kennzeichendiebstahls und Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Nicht die erste spektakuläre Moped-Verfolgung

