Lkw: 135 Stunden am Steuer in zwei Wochen

Die Polizei hat am Samstag auf der Westautobahn (A1) bei Eugendorf (Flachgau) einen Lkw-Lenker aufgehalten, der in zwei Wochen fast 135 Stunden am Steuer gesessen ist. Er machte in dieser Zeit nur insgesamt sieben Stunden Pause.

Der 38-Jährige Tscheche war Polizisten der Landesverkehrsabteilung bei einer Lkw-Kontrolle aufgefallen: Bei der Auswertung der Daten im Fahrtenschreiber und auf der Fahrerkarte kam heraus, dass der Mann in der Woche von 27. März bis 2. April insgesamt 70 Stunden am Steuer gesessen war. Die angerechnete Ruhezeit betrug in diesem Zeitraum lediglich fünf Stunden. In der Woche darauf waren es 65 Stunden am Steuer - mit nur zwei Stunden Pause.

25 Anzeigen wegen Übertretungen gegen Fahrer

Erlaubt wären in dem zweiwöchigen Zeitraum lediglich 90 Stunden Lenkzeit gewesen. Der 38-Jährige wurde deshalb von der Polizei wegen insgesamt 25 Übertretungen der Ruhebestimmungen für Lkw-Fahrer angezeigt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Lastwagen wurde abgestellt.

Wie der Mann so lange am Steuer durchhalten konnte, ist offen. Insider sprechen aber von massivem „Doping“, um munter zu bleiben - mehr dazu in Aufputschmittel-Doping seit Jahren bekannt (salzburg.ORF.at; 10.8.2006).