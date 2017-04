Salzburg-Lehen: Gerangel um rare Parkplätze

Parkplätze sind im Salzburger Stadtteil Lehen derzeit sehr rar: Durch neue Busspuren und Baustellen sind einige Abstellflächen nicht mehr verfügbar. Deshalb werden alle verfügbaren Flecken zugeparkt - und das ärgert die Anrainer.

Entlang der Straßen im Salzburger Stadtteil Lehen ist ein freier Parkplatz selten. Denn insgesamt 16.000 Menschen wohnen in dem dicht bebauten Gebiet. Vor allem in der Gegend rund um die Strubergassen-Siedlung ist die Lage derzeit prekär. Dort haben viele ältere Wohnbauten keine oder zu wenig eigene Parkflächen.

„Wenn du nach sechs Uhr kommst, ist es ein Horror“

Dementsprechend genervt sind Anrainer wie Mehmet Music von der täglichen Parkplatzsuche: „Es ist ganz schlecht, es sind zu wenig Parkplätze“, sagt zum Beispiel Mehmet Music. „In unserem Haus sind 100 Wohnungen, es sind aber nicht einmal 30 Parkplätze. Wenn du nach sechs Uhr kommst, ist es ein Horror.“

ORF

Einer der Gründe für den aktuellen Mangel sind Baustellen: So ist der oberirdische kostenpflichtige Parkplatz beim ehemaligen Stadtwerkehaus vor Kurzem weggefallen - an seiner Stelle werden Wohn- und Geschäftshäuser errichtet.

Busspur bringt Änderung bei Stellplätzen

Aber auch die neu geschaffene Busspur an der Rudolf-Biebl-Straße bedeutet rund 20 Stellplätze weniger. Doch hier habe die Stadt Salzburg für Ersatz gesorgt, betont Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste): „Wir haben in der Lehener Straße zusätzliche Parkplätze geschaffen und wir haben zwei Bewohnerzonen ausgewiesen - also Stellplätze, die nur von Menschen mit einer Bewohnerausnahmebewilligung benutzt werden können, damit eben in diesem sehr engen, sehr überlaufenen Bereich mit hohem Parkdruck die Bewohner etwas zum Parken haben.“

ORF

Illegales Parken in Siedlungen

Allerdings: Viele Lenker haben kein Bewohnerpickerl und suchen sich deshalb zum Beispiel Stellplätze illegal in Siedlungen. Davon können die Bewohner der Strubergassen-Siedlung ein Lied singen. Wegen Bauarbeiten sind bei ihnen derzeit ohnehin die Parkplätze knapp: „Es ist fürchterlich da herinnen, weil eben so viele hereinfahren können“, sagt Bewohner Rudolf Pillinger. „Wenn wir Bewohner da einfach so ein Einfahrtssystem bekommen würde - so wie woanders auch - dann hört sich das eh von selber auf.“

Lehen: Parkplätze ein rares Gut In Salzburg-Lehen sind derzeit Parkplätze extreme Mangelware. Denn durch neue Busspuren und Baustellen sind einige Abstellflächen weg.

Bis Juni soll sich zumindest in der Strubergassen-Siedlung die Lage etwas entspannen, sagt die Stadt. Dann sollen die Bauarbeiten an den Freiflächen im Inneren der Siedlung beendet sein - und neue Parkplätze bereitstehen. Ob sie mit Schranken oder Poller abgesperrt werden, ist aber noch nicht klar.

Link: