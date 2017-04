Landestheater: Kaufmännischer Direktor geht

Das Salzburger Landestheater verliert mit 31. Juli seinen kaufmännischen Direktor: Der 38-jährige Torger Nelson habe um vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten, heißt es vom Land. Er habe woanders ein Angebot.

Nelson habe aus persönlichen Gründen um vorzeitige Auflösung seines Vertrages ersucht, betonte Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) in einer Aussendung. Ihm sei die Mitwirkung im Leitungsteam eines Konzerthauses angeboten worden.

„Am Salzburger Landestheater durfte ich viel umsetzen, um das Haus fit für die Zukunft zu machen. Es steht wirtschaftlich stabil, baulich ertüchtigt und auch in sonstiger Hinsicht gut gerüstet für seinen weiteren Weg da“, betonte Nelson in der Aussendung. Nun wolle er eine neue berufliche Herausforderung annehmen.

Seit 2013 im Amt

Schellhorn bedankte sich für das Engagement des kaufmännischen Direktors. In den vergangenen Jahren seien die Strukturen in der Verwaltung neu geordnet worden und gemeinsam mit Land und Stadt konnten das strukturelle Defizit abgebaut und der Bau der Probebühne in Aigen umgesetzt werden.

Der Deutsche Torger Nelson wurde 2013 als kaufmännischer Direktor des Landestheaters eingesetzt, nachdem sein Vorgänger nach einer Affäre um angeblich anzügliche SMS an Mitarbeiterinnen entlassen wurde.

