Party für Eliette von Karajan: 50 Jahre Osterfestspiele

Fast 500 Kulturinteressierte sind Freitagabend zum Fest für Eliette von Karajan ins ORF-Landesstudio Salzburg gekommen. Vor genau 50 Jahren hat ihr 1989 verstorbener Ehemann Herbert von Karajan die Salzburger Osterfestspiele gegründet.

Der Andrang der Fans war sehr groß. Es schmerze sie, wenn sie das große Bühnenfoto sehe, wie sie einst in sehr jungen Jahren ihren Mann umarmte: „Es tut mir in einer guten Art und Weise weh“, sagte die 77-jährige Eliette von Karajan: „Er hat mich vor künstlerischen Entscheidungen nie gefragt, aber er hat mich immer gefragt, ob ich etwas gut gefunden habe oder nicht. Ich vermisse ihn noch immer sehr. Es war ein großartiges Leben mit ihm.“

Während im Haus noch Interviews auf der großen Bühne im Publikumsstudio liefen, kam auch noch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis aus Nordbayern als später Gast zu dem Fest - begrüßt von ORF-Landesdirektor Christoph Takacs. Die Kunst- und Musikfreundin war auch mit Herbert von Karajan befreundet – ebenso wie eine nicht geringe Anzahl von Besuchern des ORF an diesem Abend.

Jetset der 1960er- und 70er

Thurn und Taxis sah sich gleich die neue Ausstellung im ORF-Landesstudio an, die ausgewählte Fotos aus dem Privatleben von Eliette und Herbert von Karajan zeigt; zum Teil sehr künstlerische Portraits aus dem Alltag des Paares, das vor Jahrzehnten zum internationalen Jetset zwischen Salzburg, St. Moritz, Saint Tropez, Nizza und Paris gehörte.

Haslauer verweist auf Visionär Karajan

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hatte zuvor auf der Bühne auf die vielschichtigen Rollen Karajans für das Land Salzburg hingewiesen. Der Dirigent habe immer die Perfektion angestrebt. Er wollte künstlerisch das Beste bieten, aber auch als Mensch habe er immer der beste Skifahrer, Bergsteiger und Flieger sein wollen, sagte Haslauer. Dass Karajan vor Jahrzehnten gemeinsam mit Sony-Konzern in Japan in Salzburg dann auch noch die moderne CD-Technologie aus der Taufe gehoben habe, sei ein technisch revolutionärer Akt gewesen. Von diesem Ruf profitiere Salzburg bis heute, so der Landeshauptmann.

Schalle in Zeitdruck für neuen TV-Film

Am Freitagabend stellte auch der Salzburger Filmregisseur und Produzent Hannes Schalle seine neue TV-Produktion zum 50-Jahr-Jubiläum der Osterfestspiele vor, in der auch Leben und Werk von Karajan thematisiert wird. Schalle zeigte dem Publikum einige der besten Szenen aus der einstündigen Produktion, die am Wochenende im Fernsehen in den Programmen 3sat und ORF2 zu sehen ist. Der Film wurde erst vor wenigen Tagen fertiggestellt, nachdem Schalle erst im vergangenen März den Auftrag dazu erhalten hatte. Sogar am Freitag kurz vor der Präsentation arbeitete der Salzburger noch an diesem Werk.

Neues in Kunst, Kultur, Medien angepeilt

ORF-Landesdirektor Christoph Takacs wies darauf hin, dass Karajan als Künstler immer höchste Qualität angestrebt habe. Mit diesem Fest wolle der ORF dokumentieren, dass er sich als öffentlich-rechtlicher Sender genau diesem Verständnis verpflichtet fühle. Der Rückblick in die 1960er- und 70er-Jahre sei keine verklärte Nostalgie sondern eine Motivation, um neue Projekte im kulturellen und medialen Leben anzuschieben. Karajan habe damals genau diese Innovationen gewollt und gefördert, sagte Takacz. Er zitierte den früheren deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU): Man müsse die Geschichte studieren, wenn man die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten wolle. Der ORF-Landesdirektor betonte, das ORF Landesstudio Salzburg werde in Zukunft verstärkt wieder als Kulturstätte in Erscheinung treten.

Karajan-Institut setzt aufs Internet

Matthias Röder, Geschäftsführer des Karajan-Instituts und des Karajan-Archivs in Salzburg, betonte, dass seine Institutionen keine rückwärtsgerichtete Kulturarbeit leisten würden. Im Gegenteil wolle man die Jugend für klassische Musik und zukunftsweisende Projekte begeistern – mittlerweile auch über soziale Netzwerke und andere Dienste im Internet.

Myfidelio.at

Bei der Party wurde dann auch noch die neue ORF-Klassikplattform im Internet offiziell präsentiert – zu erreichen über myfidelio.at

Umrahmt wurde die Veranstaltung von einem Streicher- und Bläser-Ensemble (Oktett) der Sächsischen Staatskapelle aus Dresden, die seit fünf Jahren das Orchester der Salzburger Osterfestspiele stellt. Dirigent: Christian Thielemann.

Ausstellungstipp: ORF Landesstudio

Bisher unbekannte Fotos von Siegfried Lauterwasser aus dem Leben von Herbert und Eliette von Karajan sind ab 8. April im ORF Landesstudio Salzburg zu sehen - mehr dazu in salzburg.ORF.at

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

