Gratisskikurse gegen Skimüdigkeit

Die Wintersportindustrie will der sinkenden Zahl junger Skifahrer mit Gratis-Skikursen für Kinder der sechsten Schulstufe entgegenwirken. Ein entprechendes Pilotprojekt für fast 500 Schüler gab es bereits in diesem Winter.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes sollen in Zukunft mehr Schüler in den Genuss der Aktion kommen. Hintergrund der Aktion sind die sinkenden Zahlen an Schulskikursen. Weil immer weniger Schüler Skifahren können, kommen Skiwochen immer seltener Zustande.

Dem soll nun entgegengewirkt werden. An einem Pilotprojekt heuer haben bereits 500 Schüler teilgenommen. Drei Tage lang wurden sie im Rahmen des Schulskikurses von Skilehrern unterrichtet, sagt Landseschulratspräsident Johannes Plötzeneder. „Die jungen Leute, die in die Obhut der Skischulen kommen, können nach drei Tagen einigermaßen gut Ski fahren und können dann wirklich auch in die Gruppe eingegliedert werden. Die Aktion kommt seh gut an.“

Aktion für 6.000 Schüler geplant

Jetzt soll die Aktion für alle 6.000 Schüler der 6. Schulstufe angeboten werden. Unter ihnen rechnet man mit etwa 1.000 Nicht Skifahrern. Die Hälfte der Kosten wird weiterhin das Netzwerk Winter mit seinen Partnern tragen. Für die restlichen 25.000 Euro hofft man auf die Unterstützung des Landes. Von Landeshauptmann Willfried Haslauer gibt es zwar noch keine konkrete Zusage, er signalisiert jedoch Sympathie für das Projekt.

