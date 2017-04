Alpensiedlung: Frau sexuell belästigt

In der Salzburger Alpensiedlung soll am Donnerstag ein Unbekannter eine Flachgauerin in einer öffentlichen Toilette eines Geschäftes sexuell belästigt haben.

Der Mann hatte die Toilettentür offenbar von außen öffnen können - wie, das ist noch unklar. Wie die Polizei meldet, soll der Unbekannte vor der Flachgauerin onaniert haben. Die Schreie der 56-Jährigen sollen den Mann schließlich in die Flucht geschlagen haben. Weitere Details zu dem Vorfall sind noch nicht bekannt.