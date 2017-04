Erster offizieller Besuch Van der Bellens

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist Donnerstagnachmittag zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Salzburg gekommen. Das Staatsoberhaupt reiste nicht mit einer gepanzerten Staatskarosse, sondern dem Zug an.

Dass ein österreichischer Staatschef mit dem Zug von Wien nach Salzburg kommt, das hat es ganz vereinzelt schon gegeben. Doch dass dies alles ganz ohne große Zeremonie über die Bühne geht, ist doch eher ungewöhnlich.

ORF

Nicht einmal die Militärmusik marschierte auf, das offizielle Begrüßungskomitee des Landes war erlesen und klein - es bestand aus Landtagspräsidentin Brigitte Pallauf (ÖVP) und Kultur-Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne).

„Ich nehme es, wie es kommt - es passt schon“

„Als Landtagspräsidentin freut es mich, den Bundespräsidenten bei uns begrüßen zu dürfen und sozusagen von Präsidentin zu Präsident zu reden - der Empfang ist klein, aber würdig“, sagte Pallauf. Und der Bundespräsident meinte gelassen „Ich habe da relativ wenig Einfluss drauf und nehme es, wie es kommt - es passt schon.“

ORF

Donnerstag gegen 18 Uhr folgte dann der erste offizielle Termin des Bundespräsidenten. An der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität wurde ein Absolvent sub auspiciis präsidentis zum Doktor promoviert, also unter den Augen des Präsidenten. Raphael Morscher musste dafür seit der Oberstufe des Gymnasiums ausschließlich sehr Gut in jedem Zeugnis stehen haben.

