Benzin vor Nachtlokal im Streit verschüttet

Weil ihm der Zutritt in ein Nachtlokal verweigert wurde, hat in der Nacht auf Donnerstag ein 27-jähriger Salzburger in der Innenstadt Benzin vor der Bar verschüttet.

Außerdem soll der Mann den Türsteher bedroht haben. Den Sprit habe er nicht angezündet, teilt die Polizei mit. Wo und wie der Salzburger den Treibstoff geholt haben soll, das ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der offenbar betrunkene Mann werde nun auf freiem Fuß angezeigt, so die Polizei.

