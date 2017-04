Neues Lerncafé in Mittersill

In Mittersill (Pinzgau) hat die Caritas Donnerstagvormittag ihr neuestes Lerncafe vorgestellt. Zeitmangel, Sprachbarrieren oder zu wenig Platz in der Wohnung führen oft dazu, dass Kinder Probleme in der Schule haben. Mit den Lerncafés will man gegensteuern.

Kinder aus sozial benachteiligten Familien in das Schulsystem zu integrieren und ihnen damit eine Chance auf eine gute Ausbildung zu geben ist das Ziel des Mittersiller Lerncafes. 20 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 6 und 15 Jahren werden dort an drei Nachmittagen in der Woche kostenlos betreut und beim Lernen unterstützt.

In Mittersill waren alle Plätze sofort belegt, zehn Kinder stehen auf der Warteliste, sagt Edda Böhm Ingram, die bei der Caritas den Bereich Soziale Arbeit leitet. „Hauptzielgruppe sind Kinder aus Familien, deren Eltern sich den Nachhilfeunterricht nicht leisten können und die selbst aufgrund ihres Bildungsstandes, oder, weil Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, ihre Kinder im Unterricht nicht ausreichend unterstützen können. Die Auswahl der Kinder treffen wir gemeinsam mit den Schulen.“

„Jene, die durchhalten, schaffen den Schulabschluss“

Gefördert wird das Lerncafé in Mittersill von einem privaten Sponsor, eine Zusatzfinanzierung kommt vom Land Salzburg. Mittersill ist bereits der vierte Standort nach zwei Lerncafés in der Stadt Salzburg und einem in Zell am See. „Erfreulich ist, dass jene Kinder, die im Lerncafé das ganze Schuljahr durchhalten, bisher auch wirklich alle den Schulabschluss geschafft haben“, ergänzt Edda Böhm-Ingram von der Caritas. Das nächste Lerncafé der Caritas wird in Kürze eröffnet, und zwar in Bischofshofen.

