Mordanklage: Verfahren vertagt

Beim Salzburger Landesgericht ist am Donnerstag das Verfahren gegen einen afghanischen Flüchtling wegen versuchten Mordes an einem Marokkaner am Salzburger Hauptbahnhof vertagt worden.

Zu widersprüchlich sind die Angaben von Angeklagten und Opfer. Unklar ist vor allem, wie die Glasscherben-Stichwunde am Hals des Marokkaners zustande gekommen ist. Ein medizinisches Gutachten soll den genauen Hergang klären. Hauptangeklagter ist ein 20 Jahre alter Afghane, der nur 14 Tage nach seiner Verurteilung im Prozess um einen Fall im Lehener Park mit einem getöteten Türken am Hauptbahnhof erneut zugestochen haben soll. Wann das Verfahren fortgesetzt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Links: