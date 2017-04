Bubendorfer auf Krücken wieder untewegs

Nach seinem schweren Unfall in den Dolomiten ist der Salzburger Extremkletterer Thomas Bubendorfer auf Krücken wieder unterwegs. Der 54-jährige gebürtige St. Johanner war bereits vor einiger Zeit aus dem Spital entlassen worden.

Donnerstagvormittag war Bubendorfer bei einer Nachuntersuchung in der Chirurgie West. Dort wurde er nach seiner Überstellung nach Salzburg am rechten Fuß operiert. Der Extremkletterer war am Aschermittwoch von einem Eisfall in der Region Belluno aus mindestens zehn Metern Höhe in ein Bachbett gestürzt.

Danch schwebte er mehrere Tage lang in Lebensgefahr. Nur eine perfekte Rettungskette und eine spezielle medizinische Intensivversorgung in der Universitätsklinik in Padua konnten Bubendorfers Leben retten, betonen die behandelnden Ärzte.

