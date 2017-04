Italiener bei Abfahrt von Skitour schwer verletzt

Bei einer Skihochtour in den Hohen Tauern ist am Dienstag ein 59-jähriger Italiener schwer verletzt worden. Der Ausbildner einer Gruppe angehender Bergführer aus Italien kam bei der Abfahrt vom Gipfel am Ende einer Steilrinne zu Sturz.

Er war von der Essener und Rostocker Hütte in Osttirol über den Großen Geiger (3.360 m) zur Kürsingerhütte im Pinzgau unterwegs gewesen. Bei dem Unfall zog sich der Italiener schwere Brustkorbverletzungen zu. Der 59-Jährige wurde von seinen Begleitern erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach (Pongau) geflogen.