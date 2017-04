Schüler sammeln Müll Erwachsener

Müll in der Natur und auf Wanderwegen ist gerade im Frühjahr ein massives Problem. In der Stadt Salzburg sind deshalb wieder die „Müllbuster“ unterwegs, in den Gemeinden läuft die Aktion „Sauberes Salzburg“. Auch Schüler beteiligten sich.

Voll motiviert starteten die 13 Schüler der Volksschule Hintersee (Flachgau) in die Sammelaktion. In jungen Jahren lassen sich die Schüler noch zum Müllsammeln motivieren, sagt Franz Kendler vom Abfallverband Flachgau-Ost. Später sei dann eher das Wegwerfen gefragt: „Ob es eine Form von Protest ist weiß ich nicht, es ist eher eine Form des Markierens“, sagt Kendler. „Oft haben Jugendliche selbst keine Antwort darauf“, ergänzt er.

ORF

In den Müllsäcken mit welchen die Kinder bei der Sammlung unterwegs waren, fand sich so einiges, erzählt die achtjährige Ina: „Ich habe eine Spraydose, Plastiksackerl, und eine Automatte gefunden“. Auch der neunjährige Julian war erfolgreich beim Sammeln. Eine Kerze, und viel Plastikmüll hat er gesammelt.

Organisatoren hoffen auf „Erziehungseffekt“

Dass Kinder die Abfälle von Erwachsenen einsammeln, begeisterte nicht alle Eltern. Deshalb war die Teilnahme an der Aktion freiwillig. Josef Weilharter, von der Salzburger Abfallbeseitigungs-GmbH sagt, für die Kinder sei es dennoch eine gute Erfahrung: „Ich denke schon, dass sie dadurch auch ein Bewusstsein entwickeln und wenn sie Erwachsen sind einen anderen Umgang mit diesem Thema finden. Vielleicht entsorgen sie dann selber nicht mehr soviel Abfall in die Landschaft.“

Die Bilanz der diesjährigen Aktionen im ganzen Land wird erst im Sommer feststehen - aber überflüssig ist sie leider noch nie geworden.