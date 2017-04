Alpen & Kunst Museum vor dem „Aus“

Der Museumsverein in Werfen (Pongau) kann die Schulden, die durch Investitionen für die Eröffnung im Jahr 2009 entstanden sind, nicht zurückzahlen. Die Gemeinde Werfen hat beschlossen, das Museum nicht zu übernehmen.

500 Besucher zählt das Alpen & Kunst Museum in Werfen (Pongau) jährlich. Zu wenig Gäste, um die offenen Rückzahlungen zu begleichen und erst recht zu wenig um zu investieren. Dazu wie hoch die Schulden tatsächlich sind, wollen sich der Museumsverein und die Gemeinde Werfen nicht äußern.

Aber die Rückzahlungen sollen so hoch sein, dass in einer Gemeindevertretungssitzung beschlossen wurde, das Museum nicht zu retten, sagt Bürgermeister Hannes Weitgasser (ÖVP): „Die Gründe sind ganz klar wirtschaftlicher und finanzieller Natur, beziehungsweise wären um die Besucherzahlen zu steigen Investitionen nötig, die wir uns in der derzeitigen Situation nicht leisten können.“

Alpen & Kunst Museum erst 2009 eröffnet

Die Gemeinde hofft nun, dass ein Teil der Exponate zurück auf die Burg Hohenwerfen kommt und dort den Burgbesuchern präsentiert wird. Das Alpen und Kunst Museum zählt zu Salzburgs jüngsten Museen. Es ist 2009 eröffnet worden, anlässlich des Jubiläumsjahres „200 Jahre Salzburger Bauernaufstand gegen Napoleon“.