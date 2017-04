Günstigere „Öffi“-Tickets für Salzburg

In der Stadt Salzburg wird es ab Juli ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Verkehr geben. Die Finanzierung ist für vorerst zwei Jahre gesichert. Ab Dezember soll es dann auch günstiges Seniorenticket für das ganze Bundesland geben.

6.500 Jahreskartenbezieher für die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt Salzburg gibt es derzeit. 7.000 sollen es durch das neue attraktivere City-Jahresticket werden. Das klingt auf den ersten Blick nach einer eher mäßigen Steigerung, aber im Dezember werden von den 6.500 Jahreskartenbesitzern fast 1.500 wegfallen. Das sind jene, die in das schon fixierte, extrem günstige Jahresticket für Senioren wechseln.

Sehr günstiges Ticket für Senioren

Für diese ist vorgesehen, künftig für 299 Euro die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Land inklusive der Landeshauptstadt benutzen zu können. Ein Ticket, das für die breite Masse derzeit unfinanzierbar sei, sagt Verkehrs-Landesrat Hans Mayr (SBG).

ORF

An die 18 Millionen Euro würde allein das 365-Euro-Jahresticket für den Zentralraum, also Stadt plus Umlandgemeinden, an weiteren Zuschüssen erfordern. Wenngleich sich alle Verkehrsexperten und Politiker einig sind, dass dieses Ticket für den Zentralraum wünschenswert wäre, um vor allem die Auto-Pendler zum Umsteigen zu bewegen, sind für diese nur weitere Park-and-Ride-Parkplätze geplant. Das schafft zwar weitaus weniger Anreiz, auf die Öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, ist aber wesentlich kostengünstiger.