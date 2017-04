Einbruchsversuch gescheitert

In Maria Alm (Pinzgau) hat ein Passant in der Nacht auf Mittwoch einen Einbruch vereitelt. Und in Straßwalchen (Flachgau) hinderte eine Verkäuferin einen mutmaßlichen Dieb daran, eine Motorsäge zu stehlen.

Zwei Unbekannte wollten in Maria Alm gegen 2.00 Uhr früh in eine Trafik einbrechen. Als sie bemerkten, dass sie ein Passant beobachtete, ergriffen die Täter die Flucht, meldet die Polizei. Sie fahndet nun nach den beiden Männern.

Mann wollte Motorsäge mitgehen lassen

Beim Versuch, eine Motorsäge im Lagerhaus Straßwalchen zu stehlen, ist ein Unbekannter von einer Verkäuferin erwischt worden. Der Mann soll die Maschine unter seinem Mantel versteckt haben. Auf diese Weise habe er dann aus dem Geschäft verschwinden wollen, so Ermittler der Polizei.

Als ihn die Angestellte ansprach, soll der Mann die Motorsäge auf den Tisch gestellt haben. Dann sei er zu seinem Auto gelaufen und geflüchtet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.