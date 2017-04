Auf der Autobahn mit 2,3 Promille

Die Polizei hat Dienstagabend auf der Tauernautobahn bei Werfen (Pongau) einen schwer alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Der 54-Jährige war in Richtung Süden mehreren Verkehrsteilnehmern wegen seiner Fahrt in Schlangenlinie aufgefallen. Die Zeugen alarmierten gegen 20.45 Uhr die Polizei. Eine Streife hielt den im Pongau wohnenden Slowaken fünf Minuten später an und begann mit der Kontrolle.

Schein weg

Ein Alkotest ergab 2,3 Promille. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.