Hirschkuh fühlt sich als Rindvieh

In Scheffau (Tennengau) weicht eine Hirschkuh einer Rinderherde nicht mehr von der Seite. Sie benimmt sich auch wie eine Kuh. Und neulich hat sich ein Ferkel dem Familienleben angeschlossen. Es schläft am liebsten in der Dusche.

ORF

Die junge Hirschdame heißt Nina. Sie logiert seit einem halben Jahr auf dem Bauernhof von Tom Strubreiter. Ihre Nächte verbringt sie im Kuhstall. Ihre Mutter wurde von Jägern erschossen, das Hirschkalb von einer freundlichen Sennerin aufgezogen.

Stierig-brunftig zu gleicher Zeit

Schon früh entstand dadurch ein enger Kontakt zu Kühen, erzählt der Auerbauer Strubreiter: „Das hat sie offenbar so geprägt, dass sie sich als Teil unserer Kuhherde sieht. Bei den alten Kühen ist sie niedriger im Rang, aber die Kälber, da ist sie die Chefin und hält sie zusammen. Das geht so weit, wenn eine Kuh bei uns stierig wird, also nach dem Stier verlangt, dann setzt auch bei unserer Hirschkuh plötzlich die Brunft ein.“

Die Familie Strubreiter hat sich auf die Zucht „alter“, sehr robuster und vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen spezialisiert.

Sie treibt Kuhkälber zusammen

Hirschkuh Nina hat sich bisher allen Auswilderungsversuchen widersetzt. Sie bevorzugt das komfortablere Leben auf dem Bauernhof bei ihren Kühen und Menschen: „Auch Kühe haben wie alle Lebewesen verschiedene Charaktere. Einige lieben sie heiß, die schlecken sie ab und tun ihr schön. Andere halten sie auf Distanz“, sagt der Bauer.

Ferkel von Muttersau verstoßen

Strubreiter züchtet auch Mangaliza-Schweine. Die haben nun gerade Nachwuchs. Ein zwölf Tage altes Ferkel wurde von der Mama verstoßen. Es heißt Esmeralda und zog gleich ins Haus der Bauernfamilie mit ein: „Seit zwei bis drei Nächte ist es besser. Sonst werden die ja alle zweieinhalb Stunden von der Sau gefüttert. Jetzt habe ich ihr ein kleines Außengehege gebaut, wo sie tagsüber sein kann.“

Fußbodenheizung in der Dusche als Ersatz

Esmeralda wird mit einem speziellen Gemisch aufgezogen, schildert die Bäuerin Michaela Strubreiter: „Das Fackerl bekommt Goaßmili mit 39,5 Grad. Zum Strecken gebe ich noch Gemüsesaft und ein bissel Getreide dazu, dass es sich an festes Futter gewöhnt.“

Das Mangaliza-Schweinderl hat sich schnell an das komfortable Leben unter Menschen gewöhnt, sagt der Bauer: „In der Nacht braucht sie einen speziellen Schlafplatz, wo es ein bisschen warm ist. Sie könnte ohne Muttersau die Körpertemperatur von 39,5 allein noch nicht halten. Wir haben eine Dusche im Bad mit Bodenheizung. Da sind so ein Handtuch und ein Teppich drinnen zum Drauflegen.“

Und weil Schweine sehr intelligent und gesellig sind, begleitet Esmeralda die Ersatzfamilie fast immer, läuft in Trippelschritten hinter ihren Leuten her. Sie muss allerdings das Flascherl und die Zuneigung des Bauern ab und zu mit einer kleinen Ziege teilen.

Heiliger Franz bzw. Tom von Scheffau Auf dem Hof des Biobauern und Tierfreundes Tom Strubreiter neben der vielen Arbeit auch lustig zu.

