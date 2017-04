Landeskulturbeirat: Erstmals Wahl für jedermann

Die Mitglieder des Salzburger Landeskulturbeirates werden erstmals gewählt. Jeder kulturinteressierte Salzburger kann kandidieren, die Subventionsempfänger werden wählen. Die Wahl soll Anfang Juli beendet sein.

Der Salzburger Landeskulturbeirat besteht aus 20 Mitgliedern. Bisher wurden diese von der Landesregierung nominiert, der Vorgang der Bestellung war oftmals undurchsichtig. Nun wird es zum ersten Mal eine Wahl geben.

Jeder Erwachsene kann sich der Wahl stellen

Die Besonderheit: Jeder erwachsene Salzburger kann sich bewerben, Vorkenntnisse braucht es keine. Die Kulturinstitutionen und jeder, der in den letzten drei Jahren Kultursubventionen erhalten hat, können wählen. Der Vorgang sei „etwas aufwendig“, sagt Landeskulturreferent Heinrich Schellhorn (Grüne).

Gesucht werden „Menschen die sich selbst aktiv bewerben und die sich selbst einbringen wollen, damit sie dann aktiv den Landeskulturbeirat und die Kulturpolitik des Landes mitbestimmen können“, ergänzt Schellhorn.

Bewerbung per Mail bis Mitte Mai möglich

Wahlberechtigt sind 1.200 Kulturschaffende. Sie werden 13 Mitglieder des Beirates wählen, sieben weitere werden von großen Institutionen wie Landestheater, den Museen oder den Festspielen ernannt. Bewerbungen können bis Mitte Mai per Mail an die Kulturabteilung des Landes geschickt werden. Dort werden die Kandidaten dann auch vorgestellt. Die wichtigste Aufgabe des neuen Beirates wird weiterhin die Beratung in der Kulturpolitik sein.

