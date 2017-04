Entführungsversuch: Verdächtiger bestreitet Tat

Der Halter des Wagens den die Polizei am Montag ausforschen konnte, bestreitet die versuchte Entführung einer jungen Frau am Sonntag begangen zu haben. Eine Gegenüberstellung und die Auswertung weiterer Spuren soll Klarheit bringen.

Er habe weder versucht die Frau zu entführen, sein Auto aber zum Zeitpunkt der Tag auch niemandem geliehen gehabt, sagt der Mann in der polizeilichen Befragung am Montag. Laut Angaben der Polizei fanden sich aber sowohl am Auto als auch am Opfer Spuren. Ob es sich dabei um DNA des Täters handelt, ist noch Unklar.

Handybilder führten zum Verdächtigen

Am Montag führten von einer Zeugin gemachte Handybilder zu dem Wagen des Mannes. Auf den Fotos war auch das Kennzeichen des hellblauen Wagens zu sehen.

Laut Anzeige des mutmaßlichen Opfers attackierte der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann die Frau auf der Straße und drängte sie dann zu einer Tiefgarageneinfahrt. Dort soll er sie zu Boden gerissen und versucht haben, sie zu einem kleinen, hellblauen Auto zu zerren.

Auffällige Sticker von innen angeklebt

An dessen Heckscheibe sollen sich von innen aufgeklebte Sticker befinden. Der Mann wollte laut der überfallenen Frau die hintere Beifahrertür öffnen, um sie in das Fahrzeug zu ziehen.

Die Frau sah auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Passantin, die möglicherweise Fotos oder ein Video von der Szenerie machte. Hilfesuchend hob sie die Hände und winkte ihr zu. Als der Täter auf die mögliche Zeugin aufmerksam wurde, ließ er von seinem Vorhaben ab. Er sei ins Auto gestiegen und gegen die Einbahn in Richtung Max-Ott-Platz davongerast, teilte die Frau den Ermittlern mit. Eine erste Fahndung nach dem Pkw verlief erfolglos.

Beschreibung des Verdächtigen

Die 27-Jährige musste aufgrund der Verletzungen am Hals, an den Knien und Händen sowie Abschürfungen an der Stirn in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden. Der Entführer soll laut der Frau rund 1,75 Meter groß sein, hat helle Hautfarbe, eine blonde Stoppelglatze und eine normale Statur. Sonntagabend meldete sich die Zeugin bei der Polizei. Ihr Videomaterial wird noch ausgewertet.

