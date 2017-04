Skirennläufer Puchner tritt zurück

Der Salzburger Skirennläufer Joachim Puchner aus St. Johann (Pongau) beendet seine Karriere. Der Abfahrtsspezialist bestritt in den letzten zwei Saisonen nur zwei Weltcup-Rennen und blieb dabei ohne Punkte.

Der 29-Jährige kämpfte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen. Am Montagvormittag zog Puchner offiziell den Schlussstrich und gab seinen Rücktritt bekannt. Begonnen hatte sein medizinischer Leidensweg vor vier Jahren. Nach einer Verletzung des Sprunggelenks entschied sich der Pongauer zu einer Operation und kam in der Folge nicht mehr auf die Beine.

EPA/Justin Lane

Dreimal auf dem Weltcup-Podest, 100 Rennen

Bis zu den Problemen mit dem Sprunggelenk galt Joachim Puchner als große Abfahrtshoffnung im Team des Österreichischen Skiverbands (ÖSV). Er erreichte 2011 und 2012 insgesamt drei Podestplätze im Weltcup. Ein Olympiastart in Sotschi blieb ihm wegen eines Trainingssturzes ebenso verwehrt wie weitere Spitzenergebnisse im Weltcup.

Sehnenverletzung ausschlaggebend

Im Sommer 2015 folgte dann der Anfang vom Ende der Karriere. Puchner verletzte sich an einer Sehne im rechten Knie wieder schwer, musste die komplette Saison auslassen und verlor den Anschluss an die Weltspitze: „Gott sei Dank oder leider ist mir die Entscheidung dadurch im Endeffekt leichtgefallen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es hat keine andere Option mehr gegeben, weil ich mir den Start im nächsten Jahr nicht mehr selbst antun wollte. Die Entscheidung fühlt sich für mich richtig an, und ich schaue trotzdem mit einem sehr lachenden Auge zurück.“

ORF / Thomas Gonaus

Der Salzburger hat genau 100 Weltcup-Rennen bestritten und war 2011 bei der WM in Garmisch-Partenkirchen in der Superkombination im Einsatz.

Schwester Mirjam plant schon Comeback

Auch seine jüngere Schwester Mirjam Puchner musste in der abgelaufenen Saison einen verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen. Die 24-jährige Pongauerin erlitt im Training für die WM-Abfahrt von St. Moritz (Graubünden/Schweiz) einen Unterschenkelbruch und wurde im März ein zweites Mal operiert. Sie plant ihr Comeback nun für die Überseerennen am Beginn der kommenden Olympiasaison.

