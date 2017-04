Frau zeigt brutalen Angriff an

In Salzburg soll sich am Wochenende ein spektakulärer Angriff auf eine Passantin ereignet haben. Ein Unbekannter soll versucht haben, die Frau in sein Auto zu zerren. Eine bisher unbekannte Zeugin ist verschwunden.

Schauplatz des Angriffs war laut Polizei die Salzburger Neustadt zwischen Mirabellplatz und Eisenbahn – in der Ernest-Thun-Straße.

Attacke bei Einfahrt zu Tiefgarage

In dieser eher ruhigen Nebenstraße soll der bisher unbekannte Täter auf die 27-jährige Frau losgegangen sein. Er soll sein Opfer zunächst am Hals gepackt, gewürgt und schließlich zu einer Tiefgaragen-Einfahrt gedrängt haben. Dort habe er sie zu Boden gestoßen und dann zu seinem Auto gezerrt, schilderte die Frau den Ermittlern.

Der Mann habe sie ins Innere des Wagens drücken wollen, als auf der anderen Straßenseite eine weitere Frau vorbeigekommen sei. Das Opfer soll versucht haben, auf sich aufmerksam zu machen. Der Angreifer soll die Zeugin ebenfalls bemerkt haben. Er sei dann geflüchtet.

Personenbeschreibung

Die Überfallene erstattete Anzeige. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er habe helle Haut, eine blonde Stoppelglatze und grüne Augen. Er soll mit einem kleinen und hellblauen Pkw unterwegs gewesen sein. Dieser hatte an der Heckscheibe mehrere kleine Sticker angebracht, die von innen aufgeklebt waren.

Appell an unbekannte Zeugin

Spurlos verschwunden ist nicht nur der mutmaßliche Täter sondern auch die unbekannte Zeugin. Nach Aussagen des Opfers könnte diese Frau mit ihrem Handy Aufnahmen der Tat gemacht haben. Die Kriminalpolizei ersucht die Zeugin deshalb dringend, sich zu melden.

