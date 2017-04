„Bullen“ besiegen Altach mit 5:0

Auch das Team von Altach hat Titelverteidiger Salzburg am Sonntagnachmittag souverän besiegt. Im Spitzenspiel der 27. Bundesliga-Runde „zerstörte“ der souveräne Tabellenführer den Verfolger mit 5:0. Ein weiterer Meistertitel ist längst in Griffweite.

Stimmen zum Spiel:

Andreas Ulmer (Salzburg-Verteidiger/zweifacher Torschütze): „So weit ich mich erinnern kann, habe ich einmal in der Regionalliga für die Austria Amateure schon einen Doppelpack erzielt. Es ist natürlich wunderschön, das erste und zweite Tor in diesem so wichtigen Spiel zu erzielen. Wir sind gut vorbereit in die Partie gegangen und waren von Anfang an sehr konzentriert bei der Sache.“

Martin Scherb (Altach-Trainer): „Es mag vielleicht blöd klingen, aber ich kam mit dieser Niederlage besser leben als mit jenen gegen Ried und Sturm Graz. Auf der einen Seite haben Bereitschaft und Leidenschaft gestimmt, und anfangs auch die Umsetzung des Spielplans, aber letztendlich hat die individuelle Klasse das Spiel entschieden.“

GEPA / Oliver Lerch

Oscar Garcia (Salzburg-Trainer): „Die Mannschaft hat eine überragende Leistung geboten, das bei der besten Heimmannschaft der Liga. Wir haben praktisch keine Chancen gegen uns zugelassen und auch nach der Pause nicht nachgelassen. Von einer Entscheidung in Sachen Meisterschaft kann man aber noch nicht sprechen.“

Torfolge:

0:1 Ulmer (9.)

0:2 Ulmer (23.)

0:3 Netzer (37./Eigentor)

0:4 Minamino (54.)

0:5 Minamino (61.)

Gelbe Karten: Sakic bzw. Lazaro, Miranda - mehr über das Spiel in sport.ORF.at

