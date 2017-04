Skibergsteiger abgestürzt

Im Windlegerkar bei Filzmoos (Pongau) ist Samstagfrüh ein Skitourengeher schwer verunglückt. Der Tennengauer rutschte auf einer gefrorenen Steilflanke 300 Meter weit ab und stürzte in eine Geröllhalde.

Der 40-Jährige war mit einem anderen Skitourengeher im westlichen Dachsteingebiet unterwegs. Der andere Mann alarmierte mit dem Mobiltelefon die Bergrettung. Der schwer verletzte Bergsteiger aus Abtenau (Tennengau) wurde vom Teams des Rettungshubschraubers Christoph 14 aus Niederöblarn ins Krankenhaus Schladming (beide Obersteiermark) geflogen.

Harscheisen gegen Abstürze

Im Frühling kommt es immer wieder zu solchen Unfällen, wenn tagsüber sehr weiche Schneeflanken in klaren Nächten wieder gefrieren. Skibergsteiger setzen bei solchen Bedingungen am frühen Morgen auch so genannte Harscheisen ein, um beim Aufstieg mehr Halt auf steilen und harten Schneeflanken zu haben.

