Vor Radfahrerin masturbiert

Im Gemeindegebiet von Anif (Flachgau) soll in der Nähe des Waldbades ein unbekannter Mann vor einer Radfahrerin masturbiert haben. Das teilt die Polizei mit.

Die 33-jährige Frau war auf dem Treppelweg an der Salzach unterwegs. In der Nähe des Waldbades sei ihr ein Mann mit offener Hose entgegengekommen, so die Ermittler. Laut der Frau hat sich der Unbekannte dabei selbst befriedigt.

Zusammenhang mit Andräviertel?

Vor wenigen Tagen hat es im Andräviertel in der Stadt Salzburg einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. Einen Zusammenhang hält die Polizei aber für unwahrscheinlich.

