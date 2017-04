Crepaz neuer Finanzchef der Festspiele

Lukas Crepaz ist neuer kaufmännischer Direktor der Salzburger Festspiele. Nachdem sich Gerbert Schwaighofer 2010 zurückgezogen hatte, bestand das Direktorium nur aus Helga Rabl-Stadler und dem jeweiligen Intendanten.

Die Festspielpräsidentin ist froh über die Entlastung durch den neuen Finanzchef Crepaz. Als sich Helga Rabl-Stadler im vorigen Sommer entschloss, als Festspielpräsidentin weiterzumachen, hatte sie ihre Entscheidung auch so begründet: „Es sollte wieder ein drittes Mitglied des Kuratoriums und einen kaufmännischen Direktor geben. Damit ich mich ein wenig aus diesem Bereich zurückziehen und wieder auf das Sponsoring für die Festspiele stürzen kann.“

Welche Aufgaben der neue Mann genau übernehmen soll, wird in der nächsten Sitzung des Kuratoriums geklärt.

Biografisches

Lukas Crepaz wurde 1981 in Hall in Tirol geboren und stammt aus einer musikalischen Familie. Er studierte Wirtschaftswissenschaft und war zunächst Mitarbeiter beim Osterfestival Tirol. Seit zehn Jahren hat er für Kultur Ruhr gearbeitet, zu der auch die Ruhr Triennale gehört. Zuletzt war er dort Geschäftsführer. Insgesamt haben sich 22 Personen für den Job in Salzburg beworben.

Links: