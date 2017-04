Gleitschirmflieger abgestürzt

Ein 29-Jähriger ist am Freitagnachmittag in Piesendorf (Pinzgau) mit seinem Paragleiter abgestürzt und verletzt worden.

Der Einheimische landete in einem Wald und konnte noch selbst mit dem Mobiltelefon die Rettungskräfte alarmieren.

Gerald Lehner

Er wurde vom Team des Rettungshubschraubers in das Salzburger Landeskrankenhaus geflogen. Über die Schwere seiner Verletzungen ist noch nichts bekannt.

X-Alps: Strecke heuer lang wie nie

Eines der schwierigsten Abenteuer-Rennen für Gleitschirmflieger und Bergläufer geht im kommenden Sommer in die nächste Runde. Mittwoch wurde die neue Strecke der X-Alps präsentiert. Dabei geht es im Juli zu Fuß und in der Luft von Salzburg im großen Zickzack über den Alpen bis Monaco - mehr dazu in salzburg.ORF.at (29.3.2017)