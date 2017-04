Erentrudisalm: Klosterschwestern suchen neuen Pächter

Die Nonnen des Stiftes Nonnberg in der Salzburger Altstadt suchen neue Pächter für ihren Berggasthof Erentrudisalm in Elsbethen (Flachgau). Dieser ist seit Freitag geschlossen, sehr zur Wehmut vieler Wanderer und Mountainbiker.

Wer war die Namentspatronin? Erentrudis von Salzburg wurde um 650 in Worms geboren. Sie starb am 30. Juni 718 in Salzburg. Sie war die erste Äbtissin auf dem Nonnberg in der Salzburger Altstadt und ist neben dem Heiligen Rupert eine Schutzpatronin Salzburgs. Sie wird auch Arindrud genannt. Ihr Orden betrieb seit seiner Gründung zur Selbstversorgung mehrere Bauernhöfe und Almen in der Umgebung und auf den Bergen in der Nähe der Stadt Salzburg. Die idyllische Erentrudisalm auf einem steilen Bergstock unweit der Glasenbachklamm in Elsbethen gehört zu diesem uralten Besitz des Klosters.

Das Stift Nonnberg wurde um 711/712 von dem irischen Mönch und Zuwanderer Rupert auf einer Terrasse des Salzburger Festungsberges gegründet. Die Gesamtanlage mit Ummauerungen steht unter Denkmalschutz. Es gibt einige Areale auf dem Klostergebiet, die archäologisch noch nicht erforscht sind.

Perfektes Ausflugswetter zum Abschied

Die Erentrudisalm sei nicht mehr wirtschaftlich zu führen gewesen, heißt es nun bei der Katholischen Jugend, die den Betrieb bisher gepachtet hatte. An sonnigen Tagen waren der Berggasthof, das Seminarhotel und seine Umgebung oft überlaufen. Bei Regen habe sich oft nur eine Handvoll Gäste verirrt, so die bisherigen Pächter von der Jungschar.

Der Abschied hätte kaum widersprüchlicher ausfallen können. Am Freitag war strahlender Sonnenschein. Gäste saßen in T-Shirts und mit Sonnenbrillen im Gastgarten. Viele Gläser klirrten, es duftete nach Kasnocken. Obwohl sich die Gäste angeregt unterhielten, war es trotzdem so ruhig, dass man den Flügelschlag einer Krähe hören konnte. Es war der unwiderruflich letzte Tag der Erentrudisalm als Gasthaus und Seminarhotel der Katholischen Jungschar.

Wolfgang Hammerschmid-Rücker von der Jungschar sagt, es seien betriebswirtschaftliche Überlegungen, die den Ausstieg begründen: „Es ist ein Ganzjahresbetrieb. Da gibt es auch viele Regentage, wo das Personal da ist. Dann kommen halt ein oder zwei Wanderer pro Tag. Oder es ist eine kleine Gruppe im Haus für ein Seminar. Das ist aber langfristig zu wenig Betrieb.“

Zukunft mit neuem Konzept?

Dem Mann von der Jungschar fällt der Abschied schwer: „Nun ist der Moment gekommen für das Loslassen. Da ist Wehmut damit verbunden. Andererseits sind wir froh und dankbar darüber, was in den letzten Jahrzehnten möglich war, wie viele gute Begegnungen hier stattgefunden haben.“

Die Benediktinerinnen des Stiftes auf dem Nonnberg über der Salzburger Altstadt, denen die Erentrudisalm gehört, suchen nun neue Pächter.

