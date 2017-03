Salzburg-Trainer Garcia zum FC Barcelona?

Der FC Barcelona streckt derzeit bei der Trainersuche auch seine Fühler nach Salzburg aus: Er stehe als einer der Kandidaten offenbar auf der Wunschliste, sagt Red-Bull-Salzburg-Trainer Oscar Garcia.

Der FC Barcelona ist einer der Fußball-Spitzenklubs weltweit: Fünf Mal gewann er den Meistercup bzw. die Champions League, dazu kommen noch 24 Meister- und 28 Cuptitel in Spanien. Superstars wie Lionel Messi, Neymar oder Andres Iniesta spielen für die Katalanen. Doch der aktuelle Barca-Trainer Luis Enrique geht zu Saisonende - das kündigte er bereits an.

APA/Daniel Krug

Interesse „macht mich stolz“

Für die Trainersuche gibt es wohl eine Liste mit vielen Kandidaten - und auf dieser Liste steht scheinbar auch der Name Oscar Garcia. Gemunkelt wurde über einen möglichen Wechsel des Salzburg-Trainers schon länger.

Garcia selbst sagt im ORF-Salzburg-Interview dazu: „Es macht mich stolz und ich denke, dass es ein gutes Zeichen für den Verein und für mich ist, dass ich möglicherweise in Zukunft den FC Barcelona trainieren werde. Für mich ist es etwas Riesengroßes, wenn du mit der besten Mannschaft der Welt in Zusammenhang gebracht wirst.“ Konkrete Verhandlungen gebe es aber noch nicht, so Garcia.

Karrierestart in Barcelona

Der heute 43-jährige Oscar Garcia begann seine Spielerkarriere beim FC Barcelona - und startete dort auch seine Trainerlaufbahn. Von 2010 bis 2012 trainierte Garcia die A-Jugend der Katalanen. Deshalb ist es denkbar, dass er ein Kandidat für den Posten des Cheftrainers ist.

Ein Meistertitel und Cupsieg mit Salzburg würden in Garcias Bewerbungsunterlagen auf jeden Fall helfen. Dazu wartet am Sonntag das schwierige Auswärtsspiel in Altach und eine Woche später das Heimspiel gegen Sturm Graz. Wenn den Salzburgern hier zwei Siege gelingen, ist der Meistertitel praktisch fix.

Beim FC Red Bull Salzburg ist Garcia seit Ende Dezember 2015 der Cheftrainer. Er wurde als Nachfolger für den glücklosen Kurzzeit-Trainer Peter Zeidler geholt - mehr dazu in Garcia als neuer Red Bull-Coach präsentiert (salzburg.ORF.at; 29.12.2015).