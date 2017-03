Explosion: 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt

In Zell am See (Pinzgau) ist am Donnerstag ein 16-Jähriger bei einer Spiritus-Explosion lebensgefährlich verletzt worden. Der Schüler wollte mit dem Brennspiritus eine Spielzeug-Dampfmaschine in Betrieb setzen.

Der 16-Jährige hatte laut Polizei in der Küche seines Elternhauses mit dem Brennspiritus hantiert, um die Maschine in Gang zu bringen. Als er mit einem Feuerzeug die Flüssigkeit in Brand setzte, kam es zu der Verpuffung, bei der der 16-Jährige lebensgefährliche Verbrennungen erlitt.

In Spezialklinik nach München geflogen

Hausbewohner kamen zu Hilfe, alarmierten die Einsatzkräfte und konnten auch den Brand in der Küche rasch erfolgreich mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Der Schüler wurde nach der Erstversorgung von einem Notarzthubschrauber in eine Spezialklink für schwerste Brandverletzungen nach München (Bayern) geflogen.

Alte Spielzeug-Dampfmaschinen haben noch einen Spiritusbrenner. Seit den 1960er-Jahren wird bei diesen Geräten aus Sicherheitsgründen aber auf den extrem leicht brennbaren Alkohol verzichtet. Allerdings gibt es nach wie vor eine rege Bastler- und Sammler-Szene: Im Internet finden sich zahlreiche Anleitungen, wie man Spiritusbrenner nachrüsten oder gar selbst basteln kann.