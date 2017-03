Mönchsberg: Garagenstreit vor Verwaltungsgericht

Die unendliche Geschichte im Streit um die Erweiterung der Mönchsberggarage in Salzburg beginnt Donnerstag ein weiteres Kapitel. Die Anwälte der Kontrahenten Stadt und Land sind vor das Landesverwaltungsgericht geladen.

Um Punkt 9.00 Uhr sollen der Anwalt der Stadt und der Vertreter der Raumordnungsabteilung des Landes zur mündlichen Verhandlung im Stadtteil Itzling vor dem Landesverwaltungsgericht geladen. Die Fronten dabei sind klar und hart wie eh und je. Nach dem negativen Bescheid des Landes im Dezember gegen die nötige Flächenwidmung zur Erweiterung der Mönchsberggarage hat die Stadt einen Einspruch erhoben.

Pläne vorerst zu Fall gebracht

Die für Raumordnung zuständige Salzburger Vize-Regierungschefin Astrid Rössler (Grüne) hatte die negative Entscheidung des Landes damit begründet, dass weder die Reduktion der oberirdischen Parkplätze noch die Auswirkungen der Erweiterung auf den Verkehr in der Stadt ausreichend dargelegt worden seien.

Staatsanwalt stellt Ermittlungen ein

Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) weist das vehement zurück. Er erhofft sich nun Schützenhilfe von der städtischen Parkgaragengesellschaft, an der auch das Land beteiligt ist. Den Verdacht von Schaden, Rössler hätte mit ihrem Nein zur Garagenerweiterung Amtsmissbrauch begangen, teilte die Salzburger Staatsanwaltschaft allerdings nicht. Sie hat das Verfahren noch im Jänner eingestellt.

Entscheidung schriftlich in ein paar Wochen

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ist wie Harald Preuner, schwarzer Parteichef in der Stadt Salzburg, ein Befürworter des Bauprojektes. Die Garagenerweiterung sei notwendig und auch genehmigungsfähig. Haslauer betont aber, allein seine grüne Regierungspartnerin Astrid Rössler sei in der Landesregierung dafür zuständig. Eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes wird in den kommenden Wochen erwartet – in schriftlicher Form.

