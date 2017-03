Vergewaltigung: Verdächtiger verhaftet

Die Polizei hat in Tirol einen Verdächtigen verhaftet, der vor eineinhalb Wochen eine 21-jährige Flachgauerin in der Salzburger Linzergasse vergewaltigt haben soll. Der Asylwerber aus Marokko ist 32 Jahre alt.

Polizei

Die Vergewaltigung geschah laut Ermittlern am frühen Morgen des 19. März. Der Verdächtigte sei vergangene Woche ausgeforscht worden und am Freitag zur Fahndung ausgeschrieben worden, sagte Robert Holzleitner von der Staatsanwaltschaft laut übereinstimmenden Medienberichten in „SN“ und „Krone“. Der Mann sei wegen Eigentumsdelikten vorbestraft und habe zuletzt in einem Flüchtlingsquartier in Salzburg gewohnt. Sein Asylantrag sei abgelehnt worden.

Der Verdächtige bestreite den Vorwurf der Vergewaltigung. Die Staatsanwaltschaft verhängte die Untersuchungshaft. Der Mann wurde von Innsbruck in die Justizanstalt Salzburg nach Puch (Tennengau) gebracht.

Link: