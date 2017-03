Junge Musiker mit internationalem Erfolg

Zwei junge Salzburger Musiker sind auf dem besten Weg zu internationalen Karrieren. Die Geigerin Elena Tanski spielt Mittwochabend im Mozarteum ein Violinkonzert, das der junge Komponist Jakob Gruchmann für sie geschrieben hat.

Die beiden Talente haben das Musische Gymnasium in Salzburg besucht. Mittlerweile sind sie auch international schon begehrte Künstler. Von Paris und New York zur Probe in die Universität Mozarteum: Das Violinkonzert von Alexander Glasunov zählt zu den Lieblingswerken der 25-jährigen Geigerin Elena Tanski.

Sie verfolgt ehrgeizige Ziele: „Ich möchte in Zukunft mehr Konzerte als jetzt spielen. Im Moment sind es 20 bis 30 pro Jahr. Ich würde das gerne verdoppeln – nicht nur als Solistin, sondern auch als Kammermusikerin.“

Uraufführung vorgeschlagen

Die Zusammenarbeit mit dem Orchester „Junge Kunst Salzburg“ ist für die beiden sehr intensiv. Immer wieder wird an Passagen gefeilt. Viel zu besprechen hat Elena Tanski auch mit ihrem früheren Schulkollegen und mittlerweile sehr erfolgreichen Komponisten Jakob Gruchmann. Der hat ihr seine neueste Arbeit gewidmet: „Spannend ist, dass ich dadurch sehr viel freier interpretieren kann. Ich kann auch verstehen, was Jakob mit seinem Werk sagen und umsetzen will.“

Jakob Gruchmann erzählt, dass seine ehemalige Mitschülerin vom Gymnasium vor einem Jahr auf ihn zugekommen sei: „Sie würde gerne ein Violinkonzert von mir uraufführen, hat sie gesagt. Das hat mich sehr gefreut. Und so ist wieder dieser künstlerische Zusammenarbeit entstanden.“