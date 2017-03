Mutmaßlicher Seriendieb: 28 weitere Straftaten

Die Polizei konnte einem 38-jährigen mutmaßlichen Seriendieb, der im Februar gefasst wurde, jetzt insgesamt weitere 28 Straftaten nachweisen. Er soll mit Diebstählen und Betrügereien mindestens 16.000 Euro erbeutet haben.

Anfang Februar war der Mann einer aufmerksamen Hotel-Rezeptionistin in Obertauern (Pongau/Lungau) aufgefallen, als er sich dort mit falschem Namen einmieten wollte. Die Polizisten nahmen den 38-jährigen Polen fest und konnten ihm zunächst zwei Einbrüche und eine Reihe von Betrügereien nachweisen - mehr dazu in Mutmaßlicher Seriendieb in Hotel erwischt (salzburg.ORF.at; 9.2.2017).

Weitere Ermittlungen ergaben jetzt, dass der Mann in Österreich und Bayern ähnliche Straftaten ausgeführt haben soll. 28 weitere Einbrüche, Diebstähle und Betrügereien konnten die Ermittler dem Mann zuordnen. Alleine in Österreich soll er rund 16.000 Euro erbeutet haben. Den größten Teil des Geldes überwies er laut Polizei auf ein Konto in Deutschland. Der 38-Jährige sitzt seit Anfang Februar in der Justizanstalt Salzburg.