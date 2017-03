Mann nach Prügelattacke im Gefängnis

Ein 34-jähriger Türke hat in Bad Gastein (Pongau) seine Freundin attackiert. Der Mann schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und trat sie mit den Füßen. Die Frau wurde schwer verletzt. Der 34-Jährige sitzt nun in der Justizanstalt Salzburg.

Der gewalttätige Freund verschaffte sich am Dienstag widerrechtlichen Zutritt in die Wohnung seiner Freundin. Mit einem Holzstuhl zerstörte der Mann das Mobiliar. Die 44-Jährige versuchte sich mit einem Pfefferspray zu wehren. Schließlich ging der Türke auch auf sie los und verletzte sie mit einem Faustschlag ins Gesicht und mehreren Fußtritten gegen den Körper. Die Freundin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Schwarzach (Pongau) gebracht. Der 34-Jährige wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Salzburg (Tennengau).