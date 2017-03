Hochbetrieb bei Eierfärbereien

Jetzt - rund zwei Wochen vor Ostern - arbeiten die Eierfärbereien im Akkord. Rund 70 Millionen Ostereier werden in Österreich jährlich verspeist. Um diesen Bedarf zu decken, haben Mensch und Maschine viel zu tun.

Eierfärbe-Maschinen wie jene in einem Betrieb in Hochburg-Ach färben 12.000 Eier pro Stunde. Vor Ostern wird in der Firma im Schichtbetrieb gearbeitet - bis zu zehn Stunden am Tag. In vier Lagen sprüht die Maschine die Farbe auf die Hühnereier. Dabei wird ein spezieller Lebensmittellack verwendet: „Wir achten schon darauf, dass wir nur unbedenklich Farbstoffe verwenden“, sagt Eierfärberei-Juniorchefin Manuela Steiner.

Die Eier werden auch genau kontrolliert, bevor sie auf’s Fließband kommen. Dort kommt zuerst das Kochen: 16 Minuten machen den Unterschied zwischen rohem und hartem Ei aus. „Wir überprüfen genau die Kerntemperatur. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter - unsere Färbemeister sind dabei, seitdem wir die Maschine haben. Die kümmern sich darum, dass sie wirklich hervorragend durchgekochte und perfekte Eier für den Kunden bereiten“, betont Steiner. Das Färben läuft maschinell ab. Nach dem Trocknen der Farbe werden die Ostereier händisch kontrolliert und verpackt.

Bauern bringen Eier im Stundentakt

Die Bauern bringen die Eier im Stundentakt zum Färben - so wie zum Beispiel Josef Putz aus Kuchl (Tennengau). Doch nicht alle Eier sind dafür geeignet, Ostereier zu werden, weiß der Hühnerbauer: „Es wird schon darauf geschaut, dass die Eischale schön glatt ist und die Eier eher von den jüngeren Hühnern stammen, damit es weniger Bruch gibt.“

Die Fahrt in die Färberei lohnt sich für die Bauern: „Es ist ein großer Aufwand, aber es ist doch eine Wertsteigerung des Eis.“ Eine lange Wartezeit hat er dabei nicht: Bereits nach etwa einer Stunde kann Josef Putz seine rund 10.000 gefärbten Eier bereits wieder mitnehmen.

